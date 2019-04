Charlize Theron: "Mio figlio si sente femmina. E io lo assecondo"

Charlize Theron come Angelina Jolie. La bellissima attrice sudafricana naturalizzata americana ha rivelato per la prima volta al tabloid “Daily Mail” di aver cresciuto Jackson, 7 anni come fosse una bambina: “Io ho sempre pensato che fosse un maschio, finché un giorno non mi ha guardato negli occhi e mi ha detto ‘non sono un ragazzo’. Aveva 3 anni”. Jackson è il primo figlio adottato dal premio Oscar che nel 2015 ha preso in adozione anche un’altra bambina, August, 3 anni.

La Theron ha affrontato l’argomento trans gender con molta serenità e consapevolezza: “Ho due bellissime figlie che, proprio come ogni genitore, voglio proteggere e veder migliorare. Non spetta a me decidere chi sono e chi vorranno essere, né dove, nel mondo, riusciranno a ritrovarsi mentre crescono. Il mio lavoro di genitore è quello di elogiarli, amarli e assicurarmi che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per essere ciò che vogliono essere... Farò tutto quanto è in mio potere affinché i miei figli abbiano questo diritto e crescano protetti”.

Adesso è chiaro perché spesso il piccolo Jackson sia stata paparazzato in compagnia della mamma vestito come una bambina e con i capelli lunghi stretti in due treccine. Stesso caso, ma all’inverso, quello di Shiloh Nouvel Jolie-Pitt. La figlia 12enne degli ex “Brangelina” si sente un maschio, si fa chiamare John, si veste solo con pantaloni e cravatte e porta i capelli cortissimi. Si tratta di “gender variant” cioè persone che esprimono il genere diversamente dal loro sesso biologico e la variazione si palesa proprio tra i tre e i 5 anni, ma sono pochi i bambini che in età adulta decidono davvero di cambiare genere (la forbice è compresa tra il 6 e il 23%). Secondo gli esperti, i genitori devono assecondare gli esperimenti e non punirli, sarà l’adolescenza con i suoi cambiamenti ormonali a porli di fronte a una scelta assolutamente personale.