"Cosa scriveranno sulla tomba". Fogli, tracollo in tv dopo l'Isola

Riccardo Fogli ha raccontato la sua Isola dei Famosi a Silvia Toffanin. Nello studio di “Verissimo”, il cantante, che è stato male fisicamente dopo la fine del reality show, ha parlato della moglie Karin Trentini e di Marina La Rosa. L’ex Pooh non è riuscito a trattenere le lacrime nel difendere la donna della sua vita: “Quanto ha sofferto il mio amore. Io e Karin abbiamo promesso di non lasciarci mai più. Non voglio perdere nemmeno un minuto degli anni che ci rimangono da vivere insieme. Ho lasciato mia moglie da sola in questo gran caos, in mezzo al mondo che voleva travolgerla, ma lei non si è fatta travolgere. Karin sta come chi viene accusata di aver tradito il marito che ama. Lei cerca di trasmettermi tutto il suo amore. Merita rispetto”.

Fogli però non ha spiegato come mai la consorte abbia pubblicato foto ambigue che potevano far sospettare una relazione extra coniugale. L'ex naufrago ha perso 13 kg in Honduras e le privazioni lo hanno indebolito nel fisico: “Sono ancora sotto di 9 chili. Fino a qualche giorno fa non stavo bene, se no sarei venuto qui in trasmissione prima. Ora sto cercando di mangiare e ho fatto anche delle flebo ma non nel pensiero”. Ma la lingua resta velenosa: “Non ho insultato Marina La Rosa. Sono stato amico di Marina che è una persona intelligente, madre e moglie dolcissima, poi quando il gioco si è fatto duro, non so se qualcuno le abbia suggerito all’orecchio di non aiutarmi, è diventata aggressiva (...). Lei dice che io sono una pessima persona, ma sulla mia tomba scriveranno che sono stato un gentiluomo, che ho scritto belle canzoni, mentre di lei cosa scriveranno? Che è stata una gatta morta?”.