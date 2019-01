"Saranno Isolani", chi sono gli aspiranti naufraghi in viaggio per l'Honduras con i vip

L'Isola dei Famosi 2019 parte il 24 gennaio su Canale 5 per la conduzione di Alessia Marcuzzi. In Honduras vedremo naufragare Kaspar Capparoni, Jo Squillo, Ghezzal, Aaron Nielsen, Marco Maddaloni, le sorelle Viktorja e Virginia Mihajlovic, Marina La Rosa, Paolo Brosio, Taylor Mega e molti altri i cui nomi non sono ancora ufficializzati. Ma ai vip o presunti tali si aggiungerà uno dei quattro finalisti di “Saranno Isolani”. Il programma sul web ha testato per 15 giorni la tempra di una dozzina di aspiranti naufraghi che sulla carta dovevano essere tutti degli emeriti sconosciuti, ma di fatto molti di loro hanno già fatto esperienza nello show biz.

Il televoto ha mandato a Cayos Cochinos Giorgia Venturini (34 anni), Alice Fabbrica (22 anni), Yuri Rambaldi (25 anni) e John Vitale (33 anni). Saranno loro quattro a giocarsi con un televoto flash l'ultimo posto disponibile sulle spiagge honduregne. Alice è travel influencer e vorrebbe andare all’Isola dei Famosi “per mettermi a nudo al 100%”, mentre Giorgia, modella e amica della famigerata Nicole Minetti, ammette: “se troverò prime donne andrò subito allo scontro perché tendo a esserlo io”. Caratteri combattivi anche Yuri e John che non si sono mai risparmiati nelle prove fisiche sulle spiagge della Maremma toscana e neppure nei litigi. In particolare John che dice di sé: “Ho parecchie qualità, non posso raccontarle in dieci minuti. La prima impressione che do agli altri? Sto sul ca**o a tutti. Sull’Isola vorrei trovare sempre qualcosa da fare. Penso di essere un perfetto naufrago perché sono un guerriero”.