Giucas Casella tenta la magia: voglio un'altra Isola dei famosi

«Voglio essere lì a tutti i costi. Non ho completato il reality per due volte e potrei ripartire». Giucas Casella vuole tornare sull’Isola dei famosi. Vuole partire di nuovo per quel reality che l’ha visto protagonista per due volte. Ed è pronto a tutto. «Farò il possibile per partire», annuncia il mentalista a “Il Tempo”.

Casella qualche anno fa lasciò l’Isola per alcuni problemi di salute e anche nell'ultima edizione ha abbandonato il gioco sempre per lo stesso motivo. Ma si è trattato di un imprevisto che si è risolto in pochi giorni. Giucas è forte, energico. Vuole tornare in pista a tutti i costi. «Mi sento come un leone e voglio tornare in gioco. Poi il proverbio dice: “Non c’è due senza tre”. Vale anche per l’Isola dei famosi?», ha raccontato.

Cosa accadrà adesso? Sembra che il cast dell’Isola sia in dirittura d’arrivo. Ci sarà per davvero Giucas Casella? Lui ci ha detto: «Sia chiaro, non voglio essere lì come guest star. Ma come concorrente». Se la produzione del reality gli spalancasse davvero le porte si sarebbe un precedente mai accaduto prima. La presenza di Giucas sull'isola, però, potrebbe essere anche un'iniezione di ascolti assicurata, vista la sua popolarità. A proposito di concorrenti: si vocifera dell’arrivo in Honduras del bravissimo Alvin. Non in veste di invitato, ma di concorrente. Sarà realmente così? Sono ore di lavoro intenso nel quartier generale del super reality, che tornerà a febbraio.