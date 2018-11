Antonella Cavalieri: "Ho lasciato Paulo Dybala perché mi tradiva". Ma c'è dell'altro

Antonella Cavalieri, argentina come Dybala, è stata fidanzata con il giocatore per 4 anni, ma soprattutto a inizio carriera quando era ancora sconosciuto al mondo del calcio e dello spettacolo. La Cavalieri racconta: “Da quando è super famoso ci sono tante donne che vogliono stare con lui, è facile conoscere con i social. Non l’ho visto con un’altra, non ho le prove, ma le mie amiche mi dicevano che lo vedevano con un’altra ragazza e ogni giorno su Google usciva che era stato visto con qualcuna e lui mi rispondeva "sono famoso, ti devi abituare alle voci".

La vera separazione è stata a dicembre dell’anno scorso quando ci siamo lasciati per sei mesi, abbiamo riprovato per un mese e mezzo ma non ha funzionato. Perché? Non lo so. Mi sa che lui non mi amava più. Non ci siamo più sentiti e adesso lui ha un’altra fidanzata. Non sono arrabbiata con lui”. E allora perché è a “Domenica Live”? Se lo chiede Karina Cascella: “Perché sei qui se non ti ha tradito?” e il direttore di “Nuovo” Riccardo Signoretti: “Hai fatto la furbetta per farti invitare. Sei qua per raccontare la tua storia altrimenti saresti a casa a fare merenda. Se dici che sei stata tradita e non rispettata, allora desti interesse, se è semplicemente finita non interessa a nessuno. La verità è che vuoi fare spettacolo”.

La reazione di Antonella è sorprendente e perfino divertente: sorride alla telecamera, incassa, non starnazza, se ne infischia della polemica e conferma: “Sì è vero mi piacerebbe fare spettacolo”. Barbara d’Urso, giustamente, la premia: “Beh, non sarebbe la prima a diventare famosa per il gossip”. Promossa!