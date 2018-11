Asia Argento salvata da Corona. Lo sfogo a Domenica in: "Ero..."

Asia Argento, stivaloni bianchi tendenza western come Barbara d’Urso, è una delle ospiti di “Domenica In”. A Mara Venier racconta del compagno Anthony Bourdain e della nuova fiamma Fabrizio Corona. Mara Venier usa le armi della comprensione e della rassicurazione per intervistare Asia Argento che esordisce con: “Non mi fa piacere che si parli molto di me, ne prendo atto, la gente è interessata alle mie vicende. Hai dato da mangiare a giornalisti, opinionisti, finti amici, meglio che venga io a dire la mia, andrò in tutti i salottini a raccontare cosa è successo”. Esattamente quello che sta facendo.

Asia, X Factor e Amici

La Venier è gentile: “Vieni sempre qua, vuoi fare Domenica In con me? Visto che ti hanno fatto fuori da X Factor dove eri bravissima, molto esperta e competente” e l’Argento strizza l’occhio a Maria De Filippi: “Mi piaceva molto quel lavoro e penso che ero la persona giusta perché conosco la musica veramente bene e spero un giorno di tornare a farlo. Se non quello, un’altra cosa simile”, “Eh sì se non sarà lì, sarà da un’altra parte”.

Asia e Anthony Bourdain

Asia rivela di aver iniziato “X Factor” il giorno dopo che il compagno, lo chef stellato Anthony Bourdain, si era tolto la vita perché il lavoro l’avrebbe salvata dal baratro: “Ho i brividi a parlare di lui. Era intelligentissimo, colto, dolce, attento, un uomo perfetto però dentro aveva un dolore che non mi ha mai fatto vedere e questo continua a tormentarmi. Una morte così violenta è senza risposta. Aveva un desiderio disumano di togliersi la vita, era come posseduto da qualcosa di molto oscuro che io non avevo percepito. Lui era la mia roccia. Non riuscirò mai a capire, ma sto imparando a conviverci come farei se fossi senza un braccio. Dalla sua morte c’è stato un effetto domino, di male in peggio e non riuscivo a rialzarmi, ma ci sono riuscita. Nella mia vita ho subito tantissimi traumi e ci ho lavorato perché io amo la vita, ho un istinto di sopravvivenza fortissimo. Nessuno può salvarti, solo io posso salvare me stessa”. Nina Moric docet. Asia Argento non prova né risentimento né rancore verso chi l’ha ferocemente criticata e quando Mara Venier le ricorda che fu fotografata con un ragazzo francese pochi giorni prima della scomparsa, l’attrice sorvola: “Non ho visto, ho tolto i social per un po’ dal mio cellulare, mi sono occupata di me e dei miei figli. L’amore e l’odio del pubblico sono effimeri, viviamo alti e bassi e ci sono abituata”. “Chi ti ha tradita di più?”, “Un’amica, Rose McGowan, che ha venduto dei miei messaggi, ha accoltellato una donna morente, mi ha buttato sotto un treno, ma non provo rancore o risentimento, mi farebbe male ri-sentire. Non l’ho perdonata, l’ho rimossa dalla mia realtà”.

Asia e Dario Argento

Asia Argento si commuove a vedere un RVM sul celebre padre: “Se non avessi lui… è il mio punto di riferimento. Ha fatto tantissimo per me come padre e mi ha lasciato la libertà di essere me stessa, ha perfino incoraggiato il mio lato ribelle e quando mi sono sposata mi ha detto ‘però ora non fare la borghesuccia’. Mi venne a trovare a Ballando con le Stelle perché mi sentivo un pesce fuor d’acqua, soffrivo perché non mi ci ritrovavo, sentivo che non era il contenitore giusto”, Mara Venier le ricorda i problemi con la giurata Selvaggia Lucarelli: “Ce l’aveva proprio con me, colpa di un ex in comune, Morgan. In che rapporti siamo con Morgan? Non ci sentiamo anche se abbiamo una figlia in comune. Non le ho mai nascosto niente, la cosa migliore che ho fatto con i miei figli è l’onestà”. Eppure Asia appare enigmatica, a tratti indecifrabile tranne quando si tratta di chiarire il rapporto con la mamma Daria Nicolodi: “Non ne voglio parlare. E’ ancora arrabbiata con me, ora sono serena e le dimostrerò che non deve preoccuparsi”.

Asia e Fabrizio Corona

La Venier maneggia con cura l’apparente fragilità di Asia Argento e passa alla copertina del settimanale “Chi”: “Eh, io adoravo il padre, per me era un mentore. Tanti anni fa incontrai Fabrizio al Bolognese, vidi il tatuaggio corona e mi disse che il padre Vittorio era scomparso da poco e mi misi a piangere. Poi non l’ho più visto. Finché non vedo il marcio per me sono tutti uguali, dal clochard alla Regina d’Inghilterra. Come ci siamo rivisti? Mi ha cercato lui, mi ha scritto un messaggio di lavoro e mi voleva incontrare. Ci siamo incontrati a casa mia perché avevo paura dei paparazzi e infatti la prima volta non c’erano. Quando ho saputo che Fabrizio aveva rilasciato un’intervista (a Verissimo, nda) e aveva raccontato dettagli intimi mi sono terrorizzata” e svela un retroscena: “ieri era pronta a chiamarti e dirti che non volevo vederlo più Fabrizio, invece ho visto che ha detto la verità, che ha parlato in modo molto dolce di noi, mi ha lusingata. Io non parlerei di dettagli sulla sessualità, invece lui si è lasciato andare, ma non importa. Io non voglio cambiarlo. Appena ci siamo conosciuti abbiamo condiviso cose della vita molto profonde, mi ha affascinato, sono rimasta di sasso e non me l’aspettavo. Come lo dipingono e come è nel quotidiano è una persona completamente diversa, è una persona sensibile, buona, dolcissima. Mi ha stesa. Non è innamoramento, ma mi ha emozionato. Io pensavo di non provare più niente nel cuore e mi faceva paura provare qualcosa e invece è successo. Di tutti proprio Fabrizio Corona? Io voglio vivermela, non mi fascio la testa prima di romperla e non permetterò che mi faccia del male. E’ poi è bellissimo, più bono del pane!”. La Venier insiste: “Ma tu hai avuto il dubbio che abbia venduto le foto”, “Ce l’ho ancora questo dubbio, lui nega, Signorini nega, tutti negano, però… Nel secondo incontro siamo andati a mangiare fuori, baci, abbracci e foto. Quando mi hanno chiamato da “Chi” mi sono messa a piangere perché ho pensato che mi aveva tradita prima ancora che nascesse questa cosa, l’ho chiamato in lacrime, ma poi mi sono detta siamo personaggi pubblici, questa cosa fa gola la mondo del gossip che non mi appartiene, ci siamo scelti e il nostro intimo non sarà mai come quello di due persone normali. Penso che non si giochi questa storia per una paparazzata anche se le mie amiche sono preoccupate e continuano a dirmi di stare attenta e di lasciarlo perdere. Io però non dico a loro cosa devono fare e non fare”. Mara Venier le dà un suggerimento: “Ascolta solo il tuo cuore”, “Sono d’accordo. Giudicare una persona senza conoscerla non mi appartiene e io non lo farei alle mie amiche”. Non chiamatela bad girl.



Asia e Weinstein



La lunga intervista si conclude con un passaggio veloce sul caso Weinstein: “Ho dovuto fare 17 querele perché la gente mi chiamava prostituta, mi diceva ti sta bene. Io non volevo denunciare, mi hanno fatto una domanda e ho detto la verità. Lo rifarei, ma ho pagato il prezzo più alto di tutti anche di Weinstein. Ho sofferto come una bestia. Tutto quello che è successo dopo è collegato al caso Weinstein, è stata una conseguenza di quella denuncia”.