Fuori Elia, Jane disperata. La coppia "processata" nella Casa

Choc al Grande Fratello Vip: fuori Elia Fongaro il più amato dal pubblico social e da chi segue tutta la diretta su Mediaset Extra. Prima dell’eliminazione, l’ex velino viene affossato da Francesco Monte, Alessandro Cecchi Paone e Alfonso Signorini. Uscendo dirà: “Lo sapevo, è stata una carneficina”.

A televoto aperto, Ilary Blasi e soprattutto Alfonso Signorini danno vita a un "processo" a Elia che Forum se lo sogna. Mandano le clip dello scazzo di Monte che lo accusa di non essere uomo e di Cecchi Paone che gli dà del razzista e dello scemo. Francesco Monte bubbola come una pentola di pasta e fagioli: ha capito che Elia gli sta soffiando i consensi del pubblico e lo attacca con l’appoggio di Signorini. E diciamolo: se Monte è questo, era meglio ricordarlo come il “cornuto” di Cecilia Rodriguez e il “trocato” di Eva Henger (l’unica che dovrebbe fargli una VERA sorpresa in casa). Parte l’arringa di Francesco: “Vedere lui e Jane mi sembra di vedere lo stesso film con attori diversi. Ha usato il termine tarantolinità per offendere. L’ex velino di Striscia la Notizia, interrogato dalla Blasi, prova a difendersi dall’accusa di razzismo territoriale, ma Signorini: “No, non ci hai convinto”.

Poi l’opinionista, che ha ritrovato l’arguzia persa durante lo scontro Blasi-Corona, lo critica come fosse l’ultima Giulia De Lellis appunto perché non è Corona. E’ data facoltà a Monte di illuminare il pubblico su cosa significhi essere uomo e tiene una lectio magistralis sul “nodino da farsi in quel punto per chiarire prima con chi è fuori e sul perché Elia sia subdolo e manipolatore”. Si ribadisce: era più simpatico con le sigarette rollate con tabacco e cartina all’Isola dei Famosi. Jane interviene: “Francesco vede in noi un riflesso di una storia già vissuta e gli dà fastidio” (in pubblicità consiglia ad Elia di dire la verità perché paga sempre, nda). Il giovane sembra molto preoccupato dall’attacco di Signorini, ha capito che lo stanno accompagnando al patibolo: “Dico solo che se vi sembro ambiguo è perché ho provato ad aver rispetto di chi è fuori, ma non puoi gestire i sentimenti, non sono un joystick, non li metti in pausa e li riprendi. Cecchi Paone? L’RVM lo definisce, ha usato una violenza verbale che non mi sarei mai aspettato da un uomo della sua caratura”.

Il giornalista si alza e parte la seconda arringa pro giuria: “La parola tarantinità è stato un atto di razzismo inammissibile, ci ha offeso in maniera inaccettabile, se non capisce che è razzista, è cretino. Continua a ripetere che è nato in Veneto, ma è italiano e non si deve permettere. Sono stato e sarò sempre così veemente su questi argomenti. O è scemo o è razzista e io non voglio frequentare nessuno dei due tipi. Per quanto riguarda Jane: trovo orribile che una madre faccia vedere al figlio che si sbaciucchia con un altro. Non mi piace che non abbia risolto con il suo compagno e ritengo che suo figlio adolescente non debba sapere dalla televisione che sua madre frequenti un nuovo uomo. Non lo accetto. Ho la certezza che questo povero uomo non abbia il benché minimo interesse nei suoi confronti”. Un’arroganza e un accanimento sospetto. Tocca pure all’attrice alla quale viene mostrato un post dell’ormai ex fidanzato Gianmarco: “NOI stiamo soffrendo. Non si finisce mai di conoscere una persona anche se poi alla fine tutti ci mostriamo per quello che siamo” e Signorini: “Sei coraggiosa, ma pensi mai a tuo figlio?”, “Damiano mi ha detto ‘sii te stesso, ci penso sempre a lui. Avremo modo di parlare, mi spiace se sta soffrendo ma mi disse di essere me stessa e io sono questa, non c’è dubbio sulla sincerità dei miei sentimenti. Spero che comprenda. Invece Alessandro dovrebbe farsi gli affari suoi. Può esprimere le sue opinioni in maniera educata e gentile”.

Anche Elia vuole chiarire: “Ho detto in confessionale che mi sto trattenendo il più possibile e che se mi sono permesso di avere certi atteggiamenti è perché lei era consenziente quindi so che posso avere certi atteggiamenti”. In pratica Monte e Cecchi Paone si ergono a giudici di tutti tranne di se stessi. Elia Fongaro arriva in studio ed è molto arrabbiato: “Sono molto deluso e amareggiato per il modo e la circostanza in cui sono uscito, per il processo che mi è stato mosso, ho pagato le mie azioni e il mio modo di essere, ma esco a testa alta. Non sono stato capito in assoluto, ma il processo non mi è piaciuto. La mia eliminazione non è colpa di Jane, ma in 36 ore Alessandro ha scatenato l’inferno contro di me. Mi ha deluso”. Signorini lo invita a prendere la vita con più leggerezza. Un consiglio che calza a pennello per Francesco Monte.