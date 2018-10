"Thriller" di Michael Jackson è il miglior video della storia

Thriller” di Michael Jackson vince il premio al “Miglior Videoclip degli ultimi 50 anni”. Tra le iniziative di IMAGinACTION, il primo festival a livello internazionale completamente dedicato al videoclip, l’assegnazione del “Premio al miglior videoclip internazionale realizzato negli ultimi 50 anni”. Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta dai più importanti giornalisti italiani del settore, discografici e addetti ai lavori, che dopo aver analizzato la votazione web svolta dal pubblico sul sito di MTV, ha decretato vincitore assoluto “Thriller” di Michael Jackson. Il videoclip del grande artista uscito nel 1982 è considerato il primo video musicale ad avere una trama e una coreografia.

Dopo il grande successo della prima edizione, quest’anno IMAGinACTION ha accolto circa 10.000 spettatori nei 3 giorni di festival. L’evento, ideato dalla Daimon film, è stato realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Cesena e Regione Emilia-Romagna. L’Ospite d’Onore di questa edizione 2018 è stato Mark Knopfler, storico leader dei Dire Straits. In un’intervista-racconto condotta da Luca De Gennaro, Mark Knopfler ha ripercorso, attraverso i suoi video musicali, la sua straordinaria carriera, annunciando l’uscita il 16 novembre del suo nuovo album “Down the World Wherever”. Il fondatore dei Dire Straits ha più volte sottolineato la sua passione per il nostro Paese: “..amo tutto quello che riguarda l’italia. Mi piace il Nord, il Sud, il Centro, la Sicilia, il vino, il cibo, andiamo...e ovviamente mi piacciono le motociclette”.

Nell’arco dei tre giorni di festival hanno partecipato anche Alessio Bernabei, Biondo, Red Canzian, Giusy Ferreri, Lorenzo Fragola, Chiara Galiazzo, Rocco Hunt, Nesli, Ermal Meta, Francesca Michielin, Mousse T, Negrita, Gino Paoli, Maurizio Vandelli & Shell Shapiro. Oltre a questi anche una serie di incontri e panel con personaggi del calibro di Lorenzo Baglioni, Elisa Maino, Nicolai Lilin, Rockin 1000 Mecna, Matthew Lee, Andrea D’Alessio e i più importanti esponenti del mondo della discografia italiana. Nel programma di IMAGinACTION il progetto “Capolavori Immaginati”, nato dall’idea di Stefano Salvati con l’obiettivo di realizzare alcuni videoclip di brani che hanno fatto la storia della musica italiana ma che non hanno mai avuto un video ufficiale.

Venerdì 12 è stato presentato il videoclip di “Gianna” storico successo di Rino Gaetano e questa sera verrà presentato “Una Lunga Storia d’amore” di Gino Paoli. Il primo realizzato a Cesena, il secondo, realizzato tra Cervia e Mesola in Emilia Romagna grazie a DELTA 2000 nell’ambito del progetto INNOCULTOUR finanziato con il programma Interreg-V-A italia Croazia. Entrambi i videoclip hanno la regia di Stefano Salvati. Tra le novità di questa edizione, il riconoscimento agli U2 per il costante impegno sociale su cui hanno fondato la loro carriera. “Con la loro musica, I loro testi e i loro videoclip, gli U2 hanno contribuito a tener sempre vigili le nostre coscienze. In un momento così sensibile e delicato come quello che stanno attraversando l’Italia e l’Europa, la voce di una delle band più importanti del panorama internazionale continua a veicolare il senso di solidarietà sociale, conquistando quindi il riconoscimento dedicato di cui abbiamo deciso di omaggiarli”, ha spiegato il Direttore Artistico Stefano Salvati.