Il telefilosofo Diego Fusaro sposa Aurora: "Mai fatto sesso. Lavo e stiro, sono sottomessa"

Matrimonio in vista per il telefilosofo Diego Fusaro, popolare per le sue numerose apparizioni in tv con il suo parlare forbito ad argomentare posizioni sovraniste. "Ci sposeremo il prossimo anno nelle Marche con il rito religioso. Tutto molto tradizionale come piace a noi", annuncia la fidanzata Aurora Pepa intervistata da La Zanzara su Radio 24.

La giovane nell'occasione ha raccontato la sua vita con Fusaro, conosciuto in occasione di un'intervista. "Lui studia dalla mattina alla sera. Io mi occupo dei lavori domestici. Non abbiamo mai fatto l'amore, sono vergine di fatto e di segno zodiacale", ha detto descrivendo la loro giornata tipo: "Lui si sveglia, si mette a studiare, io cucino per lui, pulisco per lui, stiro le sue camicie". Incalzano i conduttori: sottomessa? "Sì, esatto. (Lui) È davvero così, legge sempre Hegel. Il filosofo è abbastanza noioso, quindi gli piace fare sempre le stesse cose. Che ci volete fare?".

Niente sesso, e niente autoerotismo. "Certo che no - risponde la Pepa a domanda esplicita - e non guarda film porno. Non impreca e non dice parolacce. Diego mi ha conquistato perché mi ha sfinito, mi ha corteggiato per più di un anno. Quindi per sfinimento gli ho detto sì".

Famiglia sovranista, anche a tavola: "Siamo entrambi sovranisti. A casa nostra non si beve Coca Cola per esempio. Non si mangerà cous cous, né sushi, paella, solo roba rigorosamente italiana".