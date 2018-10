Corona finisce al Grande Fratello Vip e si vendica della Blasi

Fabrizio Corona non ha digerito l'asfaltamento dell’ex fidanzata Silvia Provvedi nella terza puntata del Grande Fratello Vip e ha ribattuto: "Non siete nemmeno in grado di usarmi".

Silvia Provvedi, dopo aver riascoltato le orrende parole usate da Corona nei suoi riguardi, non l’ha mai indicato con il nome, ma ha sempre usato "lui" specificando che non ha valori, che non è più la persona con cui è stata due anni e mezzo, che umanamente è stata fregata, ma che mai più lo rivorrà nella sua vita. Ilary Blasi è stata assai meno diplomatica di Alfonso Signorini e l’ha consolata con una frecciatina trasversale: “Sei giovane, hai tutta la vita davanti, magari un giorno canterai Viva la libertà come faceva il tuo amico”.

Si riferiva al video trash in cui Corona canta in bicicletta e cade rovinosamente sull’asfalto milanese. La replica dell'ex paparazzo dei vip non si è fatta attendere e in un post su Instagram si è vendicato alludendo agli ascolti flop del reality condotto da lady Totti: “Parlate, parlate, usate pure la mia immagine, ma almeno imparate a farlo, non mi sembra che i risultati siano vincenti. A breve vi spiegherò il significato della parola #storytelling”. E ha taggato sia il Grande Fratello Vip sia l’account di Ilary Blasi.