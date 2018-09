Va fuori di seno da Barbara d'Urso e lei corre a coprirla

Fuori di testa e fuori di seno: Aida Nizar infiamma il salotto bianco dash di Barbara d’Urso e il suo “Pomeriggio 5”, poi va alla Scala. La donna che adora la sua vita e che ogni giorno regala una perla di saggezza, ieri sera era al Teatro alla Scala di Milano per assistere al concerto della Royal Philharmonic Orchestra, ma nel pomeriggio negli studi Mediaset è stata lei stessa a dar spettacolo. Abito rosso cortissimo e scollatissimo, la Nizar ha litigato con Raffello Tonon e con Vittorio Sgarbi sull’argomento “l’estate dei maleducati, i bagni nella fontana”. Lei ne ha fatti due, quindi ha titolo per sviscerare il tema. Ci si aspettava uno Sgarbi feroce ma anche il critico d’arte è rimasto spiazzato da Aida con un fuori programma-fuori tetta. Mentre agitava le braccia e urlava quanto “Aida fosse affascinante, bella, sensuale e irresistibile”, il vestito è scivolato giù per la spalla e ha fatto capolino un seno.

La d’Urso è corsa a coprirla tra il giubilo del pubblico e dei telespettatori in overdose da trash. E pensare che poco prima lo tsunami spagnolo aveva rivelato di non indossare gli slip e che la d’Urso aveva le mutandine bianche. Una disamina talmente puntuale da affascinare Sgarbi al punto di proporle un incontro: da “capra” ad “agnellino” in un paio di minuti. Sul web è spuntato un video in cui la d’Urso, durante il nero, rimproverava Aida per il suo comportamento anche se la d’Urso era più risentita per un’altra esternazione della Nizar.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip nel suo delirio di parole ha detto: “Vengo pagata tantissimo perché faccio audience”. E la conduttrice, che da sempre si fregia di non retribuire gli ospiti, ha replicato: “Specifichiamo, da noi no, non viene pagata tantissimo”. Aida: “Come no tesoro?! Tu hai pagato tantissimo Aida, Aida lavora solo se è pagata”. E di nuovo la sua scopritrice italiana: “Aida se taci un attimo…”. Bentornate!