Temptation Island tiene tutti incollati alla tv. Lara e Michael fanno ascolti boom

L'ultima puntata di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia (citato per ultimo nel post di ringraziamento dell'ufficio stampa, nda) e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, chiude con dati d'ascolto choc: 4.016.000 spettatori e il 25,5% di share. I tradimenti reciproci di Martina e Giampaolo, l'amore viscerale di Raffaela per Andrea e Michael che cercava con il lanternino la dignità perduta davanti all'ex fidanzata Lara e all'Italia intera hanno fatto breccia tra gli appassionati del genere scatenati nei commenti sui social. Quello di ieri sera per Temptation Island è un risultato storico che supera abbondantemente i 3.900.000 telespettatori di un anno fa e che dimostra quanto bene abbia fatto Mediaset a "fuggire" dalla serie tv rivelazione "The good doctor" in onda martedì 31 luglio. Ieri sera, il competitor di Temptation Island era Superquark che ha interessato 2.419.000 telespettatori per il 14,5% di share.