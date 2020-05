Contagi ai minimi. Mai così poche finora le persone positive al coronavirus in Italia dopo il primo marzo: nel bollettino della protezione civile del 25 maggio sono solo 300 i contagiati nelle ultime 24 ore. Inoltre il numero di vittime risulta inferiore a cento, anche se in rialzo rispetto a ieri quando in Lombardia non si sono registrate vittime: oggi sono 34. Nessun morto in Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige (1 morto in Trentino), Umbria, Campania, Sardegna, Calabria, Molise, Basilicata.

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano che il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 230.158. In terapia intensiva si trovano oggi 541 persone, 12 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 8185 persone, 428 meno di ieri. In isolamento domiciliare 46574 persone (-854 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr'ore sono morte 92 persone (ieri le vittime erano state 50), arrivando a un totale di decessi 32877. I guariti raggiungono quota 141981, per un aumento in 24 ore di 1502 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1639 persone). Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1294 unità (ieri erano stati 1158) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 300 (ieri 531). Questi due dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. Oggi sono stati fatti 35241 tamponi (ieri 55824).