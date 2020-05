La nuova vita di Aisha Silvia Romano: dal telepredicatore islamico alla stilista amata dalla Boldrini

Aisha S. Romano. È il nuovo profilo Facebook di Silvia Romano. la cooperante rapita dai miliziani di Al Shabaab e rimasta prigioniera per 18 mesi in Somalia. La ragazza per il suo nuovo profilo utilizza il nome assunto a seguito della conversione all’islam, Aisha S. Romano, appunto. Per l’immagine del profilo la giovane ha scelto una foto in cui è ritratta sorridente in quello che appare come un negozio di stoffe, con un velo che le copre il capo e un bicchiere in mano. Come sfondo, invece, una foto della Porta Blu a Fes, in Marocco.

Tra i "mi piace" della Romano c'è Hind Lafram, la stilista per donne musulmane premiata e amata da Laura Boldrini. Hind Lafram, infatti, è stata considerata uno i migliori imprenditori immigrati in Italia alla decima edizione del MoneyGram Awards. Ospitati nella Sala dei 100 anni, all’interno del palazzo della cancelleria di proprietà della Città del Vaticano, a consegnare i premi fu proprio l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini. Aisha ha messo "mi piace" anche al filosofo della sinistra radicale statunitense Noam Chomsky, al regista Oliver Stone e a Norman Finkelstein, lo scrittore ebreo americano e filopalestinese a cui è stato vietato l'ingresso in Israele. Aisha segue pure Andrea Villa, il Bansky torinese che fece scalpore con Chiara Ferragni convertita all'Islam.

Infine, segue anche Zakir Naik, una sorta di telepredicatore islamico che ha avuto parecchi guai con la giustizia internazionale. Secondo l’agenzia governativa India's Enforcement Directorate (ED), il medico indiano 53enne Zakir Naik è uno dei predicatori islamici più radicali e famosi al mondo, avrebbe riciclato 28 milioni di dollari ricevuti da "fonti sospette". Con questi soldi, secondo l’agenzia investigativa indiana per i crimini finanziari, Zakir Naik avrebbe investito nell’acquisto dell’edificio della scuola internazionale islamica a Chennai, di 10 appartamenti, 2 palazzi e relativi terreni a Pune e Mumbai (India) e avrebbe 10 conti bancari a lui riconducibili. Inoltre, Zakir Abdul Karim Naik (questo il nome completo) teorizza la "supremazia islamica" e ha costruito dal nulla un vero e proprio impero che ruota intorno alla Islamic Research Foundation e a "Peace TV", canale televisivo che trasmette da Dubai e che conta 200 milioni di telespettatori in tutto il mondo.