Milano, troppi infetti in giro. Anche per colpa degli esperti

A passeggio come se niente fosse. E nonostante i continui appelli di virologi ed epidemiologi. Le foto dei milanesi che hanno affollato i parchi e la zona dei navigli fanno discutere. Questa mattina il professor Massimo Galli, primario di Malattie infettive del Sacco di Milano, ha lanciato l'allarme in un'intervista a Repubblica, sottolineando che nel capoluogo troppi infetti sono già usciti di casa. A Milano "le nuove diagnosi riguardano cittadini riusciti finalmente ad ottenere un tampone. Si tratta cioè di persone infettate già da tempo, che erano rimaste senza diagnosi. Quello che disturba è che avrebbero potuto ottenere un test molto prima", dice Galli che spiega: "Quella di Milano è un po' una bomba, appunto perché in tanti sono stati chiusi in casa con la malattia. Abbiamo un numero altissimo di infettati, che ora tornano in circolazione. È evidente che sono necessari maggiori controlli. Mi chiedo perché da noi ci sia stato un atteggiamento quasi forcaiolo nei confronti dell'uso dei test rapido, il "pungidito", che poteva comunque essere utile".

L'infettivologo del Sacco mette poi in dubbio anche le uniche difese per i cittadini: dpi e distanziamento sociale. "Dove sta scritto che la mascherina e il distanziamento hanno successo contro un' epidemia come questa? Rispondo io: da nessuna parte, perché nessuno ha mai sperimentato quello che stiamo attraversando. Certo, a buon senso queste precauzioni servono ma nella storia dell'umanità non abbiamo mai tentato di gestire un'epidemia in un contesto nazionale con questi strumenti e basta. E poi non sappiamo quando le persone rispetteranno le regole", dice Galli. Certo, che se gli esperti continuano a smentire ogni giorno ciò che hanno detto quello precedente è difficile che le persone ascoltino i loro avvertimenti.