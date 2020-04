La mazzata di Ricciardi: "Certa la seconda ondata del virus in autunno". Addio alla normalità

Il Coronavirus non saluterà l'Italia in estate. Se anche dovesse calare la sua intensità, sarà solo una pausa prima del ritorno. Lo ha detto Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo dell'Oms e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza.

«Ipotesi seconda ondata in autunno? È una certezza. Fino a quando non avremo un vaccino ci saranno nuove ondate o, speriamo, tanti piccoli focolai epidemici che andranno contenuti. Quello autunnale e invernale, come nel caso dell’influenza, è il periodo in cui una combinazione di eventi climatici, comportamentali, immunologici fa si che il virus possa riemergere». Queste le parole di Ricciardi al giornale ilcaffeonline.it. «Per questo è molto importante non accelerare le riaperture - ha aggiunto - in caso contrario la seconda ondata invece di averla più avanti rischiamo di subirla prima dell’estate».

L’utilizzo della app per il tracciamento è «un pilastro essenziale ed insostituibile della fase due» ha detto ancora Ricciardi. «Se non c’è questo abbinamento tra test e tracciamento tecnologico saremo destinati a inseguire sempre il virus. Con questo accostamento saremo in grado di bloccarlo dove emerge e non di inseguirlo dopo che si è diffuso».

Una mazzata arriva anche alla Lombardia: "Mi pare che la richiesta della Lombardia sia di riaprire il 4 maggio indipendentemente dalle condizioni epidemiologiche. Non se lo può permettere, anche perché in questo momento ha una condizione epidemiologica di particolare gravità. Certamente in miglioramento, ma di particolare gravità. Tra i paesi europei la Lombardia è la regione che in questo momento ha maggiori problemi. Non l’Italia, ma la Lombardia". «Mi sembra non saggio - sottolinea Ricciardi - fare delle aperture a prescindere dalle valutazioni oggettive. I paesi che come l’Austria e la Svezia stanno agendo senza tener conto di queste valutazioni penso che pagheranno un prezzo. Lo vedremo nelle prossime settimane».