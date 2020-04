In Veneto la Fase 2 è già iniziata. Lavorano tutti, cosa fa vedere Piazzapulita

In Veneto si continua a lavorare, la Fase 2 come ha detto il governatore Luca Zaia è già partita con molte aziende che hanno ripreso la produzione attraverso la deroga del silenzio-assenso. "O muori di fame o muori per il virus", dicono gli imprenditori e dipendenti ascoltati da Piazzapulita, in onda ieri su La7.

In Veneto migliaia di aziende non hanno mai chiuso i battenti, sfruttando le deroghe previste dai decreti del governo. Così continua a lavorare anche chi produce beni non essenziali ma inseriti in qualche modo nella filiera. Dentro le fabbriche c’è chi cerca di garantire distanze di sicurezza e mascherine, ma non in tutte è possibile. "In tante postazioni si lavora faccia a faccia. E mascherine e dispositivi di protezioni individuali non sono stati dati a tutti", racconta un dipendente nel programma condotto da Corrado Formigli. Gli imprenditori: "Se noi non andiamo avanti l’Italia non mangia" dicono. Permane il rischio di nuovi focolai, mentre il Paese deve ripartire.