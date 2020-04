Selvaggia Lucarelli dichiara guerra ai furbetti della Pasquetta: "Devono pagare"

La Pasqua a casa? "Non me la faccio neanche per il ca...". Il gruppetto svela la gita proibita sulle storie di Instagram ma si ritrova sulla strada dei social Selvaggia Lucarelli. La giornalista e influencer ha pubblicato i video messi online da tale Lorenzissimo, un milanese che in barba ai divieti di spostamento ha preso il treno con gli amici e organizzato una festa in una casa privata. Uno di loro, a un certo punto, dice che il padre è risultato negativo al tampone del coronavirus.

"A parte l’intelligenza di raccontare nelle storie di andare a fare la Pasqua insieme in una casa di chi non so chi, prendendo treni, parlando addirittura di TAMPONI fatti a genitori (il tizio dice che il padre è guarito dal Covid), io dico solo una cosa: a Milano siamo ancora in trincea ANCHE grazie a imbecilli come questi", scrive la Lucarelli puntando il dito contro l'autore dei video e gli amici, forse dei pr, e augurandosi che "vengano rintracciati tutti e denunciati. Spero la prefettura si attivi al più presto, io vedrò di fare tutto il possibile perché paghino non solo per quello che stanno facendo, ma per la sfrontatezza e l’arroganza con cui lo stanno facendo. Milano non si merita questo".