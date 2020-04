Coronavirus, non è finita: i dati che spaventano la Lombardia. A Milano casi raddoppiati

In Lombardia i numeri della pandemia di coronavirus tornano a salire. Secondo i dati raccolti da Regione Lombardia, a Milano i contagi non calano. Nella provincia oggi il numero dei nuovi casi è il doppio di ieri: 520 nuovi contagi di coronavirus accertati rispetto ai 269 nelle 24 ore precedenti, per un totale di 13.268.

Sono 1.544 le persone positive al Sars-CoV2 in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il giorno precedente erano 1.246. I pazienti deceduti ieri sono 273 contro i 216 di giovedì. In aumento anche i ricoverati: 12.026 con un aumento di 149 mentre ieri erano aumentati di 81, mentre quelli in terapia intensiva (1.174) scendono di 28 unità.

L'assessore alla Sanità lombardo Gallera nel consueto punto stampa ha spiegato che "il virus è meno forte, così le persone che arrivano in ospedale sono in condizioni meno gravi. Con meno persone da contagiare in giro nelle città il virus si indebolisce". Ma preoccupano i dati di Milano: nel capoluogo e nei comuni della provincia raddoppiano i contagi rispetto all'incremento registrato ieri: +520. A Milano città gli infetti sono 262 contro i 127 registrati ieri. "Milanesi non scherziamo, rimaniamo in casa. Non c'è bisogno di andare a fare la spesa per Pasqua", ha detto Gallera chiedendo ai cittadini di non abbassare la guardia.