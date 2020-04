Truffa delle mascherine, l'imprenditore arrestato è un ultrà grillino

Quarantadue anni trascorsi tra gossip, imprenditoria e disavventure legali, arricchiti da relazioni importanti, reali o millantate. Antonello Ieffi, originario di Cassino, è ricordato anche per l’amicizia con Fabrizio Corona e per un flirt con Manuela Arcuri, attribuitogli dai giornali di gossip dopo alcuni scatti rubati a Malindi da Flavio Briatore e poi a Dubai. I profili social raccontano invece le sue simpatie a 5 Stelle. Non è un caso, forse, se è proprio al Ministro Luigi Di Maio che il 16 marzo Ieffi ha inviato una «comunicazione con la quale chiedeva un aiuto per la soluzione di una non meglio precisata problematica legata all’importazione» delle mascherine mai arrivate in Italia. Il ministro nega, spiegando che «non vi sono mai stati contatti, men che meno via mail».

Ma occorre chiedersi perché l’indagato abbia cercato proprio Di Maio. È un "grillino". Sono pubblici i numerosi post in cui Ieffi ha retwittato la «marcia per il reddito di cittadinanza», i post a favore di Virgina Raggi, i video messaggi di Beppe Grillo e altre battaglie del Movimento di cui si definisce attivista, tanto da essere iscritto alla piattaforma Rosseau, da lui sollecitata a estendere «la scadenza della votazione» quando si sono verificati problemi a causa dell'alta affluenza il 21 settembre 2017, data in cui i militanti furono chiamati a scegliere il candidato premier alle elezioni poliiche 2018 (vinse poi Di Maio). Negli stessi post Ieffi prendeva di mira spesso l’allora premier Matte Renzi, inserendosi nelle sue videochat.

La cronaca giudiziaria racconta invece l’episodio per cui adesso è imputata anche Tamara Pisnoli, ex moglie della bandiera della Roma Daniele De Rossi: nel 2013 Ieffi è stato coinvolto in una vicenda di prestiti a strozzo ed è stato pestato nell’attico al Torrino di proprietà della Pisnoli. Tra gli aggressori c’era anche Andrea Gioacchini, ucciso nel gennaio 2019 durante un agguato alla Magliana.

Gli atti della Finanza lo ricordano al vertice di 11 società: «Scatole vuote destrutturate gravate da posizioni debitorie con l’Erario». I precedenti di polizia narrano truffe da 4 milioni di euro ai danni del Fondo Energia dell’Emilia Romagna e un traffico di influenze illecite per ottenere il rinnovo di una concessione demaniale dal comune di Cervia. E ancora simulazioni di reato, appropriazioni indebite, reati finanziari e 15 segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio. L’ufficio stampa della sua E-Building spa ne dipinge altre caratteristiche ricordando la laurea alla Luiss, la collaborazione «alla cattedra (…) del prof. Antonio Martino, Ministro della Difesa in quegli anni», e «presso la cattedra (…) del prof. Antonio Marzano, Ministro delle Attività Produttive in quegli anni». Quest’ultimo gli avrebbe offerto un incarico presso un’agenzia governativa.