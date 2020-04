Ilaria Capua gela tutti: il coronavirus non sparirà con l'estate, se uscite ve ne pentirete

La virologa Ilaria Capua smorza gli entusiasmi per il calo dei contagi: ci sono "zero possibilità" che il coronavirus scompaia con l’estate. Il motivo? Il precedente della Sars, sempre un coronavirus come il Covid-19, che "è scomparsa con l’estate ma non per il caldo. La Sars è stata fermata da un contenimento, non dal caldo", ha detto la virologa durante una diretta Instagram con il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Siamo di fronte a "un fenomeno di portata epocale. Una emergenza sanitaria, ma non è un tunnel senza fine. Ne usciremo", ha detto Ilaria Capua precisando che non seguire le regole significa "creare le condizioni affinché i vostri nonni, genitori, fratelli si ammalino e muoiano di coronavirus. Io, quando uscite, vi auguro che non ve ne dobbiate pentire perché poi questo rimorso ve lo portate dietro per sempre".

Un appello senza sconti quello contenuto nel video, che fa il paio con quanto le autorità sanitarie e politiche dicono e non dicono: non si sa quando ne usciremo, ora bisogna stare a casa.