Il magistrato, la moglie (picchiata) e l'amante: la storia del triangolo hard del super pm di Cassazione Mario Fresa sta diventando "un fogliettone più degno dei rotocalchi rosa che delle cronache giudiziarie, anche se la loro vicenda era divenuta di pubblico dominio collegata a una querela della moglie, Sarah Urbanetz". Il giornalista Giacomo Amadori su "La Verità" racconta tutto: dalle liti tra il procuratore e la coniuge brasiliana per la "terza incomoda" (pure lei carioca). Nella denuncia contro il marito super pm, difeso dagli amici giudici, anche gli insulti con lui che sminuiva la moglie al paragone con l'altra partner. L'alterco con la lesione alla donna era cominciato per via del tradimento: "Sarah, con un occhio pesto, si era rivolta al pronto soccorso - scrive Amadori nell'articolo per La Verità - e poi al commissariato per accusare il marito di lesioni. Martedì, però, la 32enne brasiliana dopo aver abbandonato per 20 giorni il tetto coniugale, vi ha fatto ritorno e la storia da caso di nera, rischia di essere velocemente derubricata a zuffa casalinga, giudici permettendo, visto che in Procura resta aperto un fascicolo per lesioni. Alla fine di questa vicenda affiora un ritratto inatteso di questo giudice dei giudici: "Un magistrato capace di tenere insieme la passione per i codici con quella per le belle donne o come canta Renato Zero per la geometria" scrive ancora La Verità.