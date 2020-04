Una tragica previsione sul coronavirus quella dell'epidemiologo Pierluigi Lopalco che, ospite a "Piazzapulita", analizza le possibili cause che hanno agevolato la circolazione del virus covid-19 in Italia. Lopalco non ha dubbi perché così accade con le pandemie: "Dobbiamo prepararci alla seconda ondata" afferma l'epidemiologo dell'Università di Pisa a "Piazzapulita".

Uno dei timori sul nuovo coronavirus dunque è realtà: l'onda lunga di questa pandemia non è un'ipotesi remota ma un'eventualità che dobbiamo tenere fin da adesso in considerazione. "Non dobbiamo abbassare la guardia per essere pronti" spiega Lopalco.