Coronavirus, nuovi casi in calo ma tornano a salire i morti: 760

Il bollettino della Protezione civile sull'emergenza coronavirus di oggi, giovedì 2 aprile, informa che i morti sono tornati a salire ma si conferma il calo dell'incremento dei contagiati. Sono complessivamente 83.049 i malati di Covid-29 in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.477. Mercoledì era stato di 2.937. Il numero complessivo dei contagiati, compresi guariti e vittime, è di 115.242. Sono 13.915 i morti con un aumento rispetto a ieri di 760 (mercoledì l'aumento era stato di 727). I guariti nell'arco delle 24 ore sono 1.431 in più di ieri, quando l'aumento era stato di 1.118. Sono 18.278 in totale le persone guarite in Italia dopo essere state contagiate.

"Il 61% del totale dei contagiati è in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, numero cresciuto anche percentualmente, e si riduce il numero degli ospedalizzati", ha detto il capo della Protezione civile e commissario per l'emergenza Angelo Borrelli che fa sapere che le donazioni sul conto corrente della Protezione civile sono arrivate a 101 milioni e 246 mila euro.

Intanto sull'asse Roma-Milano esplode la polemica tra governo e Regione Lombardia. "Da Roma stiamo ricevendo briciole. Se noi non ci fossimo dati da fare, avremmo chiuso gli ospedali dopo due giorni", ha detto il governatore. Il ministro Boccia replica: "Non ho voglia e tempo di fare polemiche, lo Stato sta facendo di tutto. Se ci fosse dall'alto una grande telecamera si vedrebbero in Italia in giro solo mezzi militari, scaricano materiali per le Regioni, specie per la Lombardia. E tutto è online nel dettaglio su siti di Protezione civile e dei ministeri". Il governatore ribatte: "Credo sicuramente a quello che dice il ministro Boccia ma credo anche ai dati in mio possesso. Faranno quello che sarà possibile, ma per ora ha fatto molto ma molto di più la Regione".