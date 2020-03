Roberto Burioni svela i veri numeri del Coronavirus: in Italia sei milioni di contagi

Roberto Burioni svela i veri numeri dell'emergenza Coronavirus. Altro che 101mila casi, in Italia le infezioni di Covid-19 al 28 marzo riguardano il 9,8% della popolazione, ovvero 5,9 milioni di casi. "Capite perché i numeri che sentite in tv alle 18 non hanno molto significato? Capite perché l'Italia ha tanti morti in più rispetto alla Germania?", scrive su Twitter il virologo postando il link a uno studio del prestigioso Imperial College London che stima i contagi di Coronavirus in undici paesi europei.

Lo studio utilizza un modello matematico per calcolare il numero dei contagiati reali in base a numerosi parametri tra cui quello del numero dei decessi, il tempo di incubazione del virus e le misure prese dai Paesi per limitare la diffusione del Covid-19. In Italia il coefficente di riproduzione, ovvero la velocità di contagio del virus, si è ridotto notevolmente dopo il lockdown del Paese. Nonostante ciò si calcolano al 28 marzo 5,9 milioni di infetti in Italia, ovvero il 9,8% della popolazione. Secondo lo studio dell'Imperial College inoltre le misure restrittive come la chiusura delle attività e il divieto di spostarsi hanno salvato negli 11 Paesi europei considerati almeno 59mila vite.