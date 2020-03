L'Iss: "Raggiunto il picco dei contagi". Ora la speranza è che inizino a scendere

Il picco dei contagi da Coronavirus è arrivato. A sostenerlo è il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro: "Verosimilmente direi che siamo arrivati al plateau, vuol dire che siamo arrivati al picco - spiega Brusaferro - nel corso della conferenza stampa di presentazione dei dati epidemiologici sulla diffusione del Covid-19 in Italia.

"Il picco però - sottolinea il presidente dell'Iss - non è una punta ma un piano da cui ora noi dobbiamo scendere. Auspichiamo che questo sia il picco, e vorremmo vedere che questo

picco si trasforma in una curva discendente". Per Brusaferro "abbiamo evidenza che, per quanto riguarda la letalità, non solo in Italia a livello internazionale, muoiano più uomini. E questo vale anche fra gli anziani". In molti si chiedono quale sia il motivo. Una risposta ancora non c'è. Brusaferro spiega che "è un tema sul quale si fanno molte ipotesi e che si sta cercando di esplorare».