Anche oggi 837 morti per il Coronavirus. Altri nuovi 2.107 positivi, 1.109 i guariti

Sono ancora molto preoccupanti i dati diffusi oggi dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, sull'emergenza Coronavirus. I nuovi positivi al Covid-19 sono 2.107, mentre ieri erano 1.648, anche se sono stati fatti 6.000 tamponi in più. I nuovi morti invece sono 837. I casi totali di persone che sono state contagiate in Italia sono 105.792, mentre le persone attualmente positive sono 77.635. Inoltre, il numero totale delle vittime è salito a 12.428 dall'inizio dell'emergenza. Per quanto riguarda i guariti oggi ce ne sono 1.109 in più, per un totale di 15.729.