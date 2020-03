La battaglia di Piero Chiambretti contro il coronavirus non è ancora finita. Il conduttore di Cr4-La Repubblica delle Donne è ricoverato all'Ospedale Mauriziano di Torino, dove si trova dallo scorso 17 marzo e dove è morta la mamma Felicita, anche lei colpita dal Covid-19.

È proprio un'amica di Chiambretti, Wilma Ghia a rivelare al settimanale DiPiù la drammatica condizione in cui versa Chiambretti: "Combatte in ospedale - ha spiegato - Prego per lui. Mai avrei immaginato che sarebbe stato colpito da questa tragedia". E ricorda il dramma nel dramma: "Per Chiambretti aver perso mamma Felicita nello stesso ospedale in cui si trovava ha costituito la disperazione più grande. Non si può accettare. Questo virus è riuscito ad allontanare le persone che non si erano mai separate, come loro", ha concluso.