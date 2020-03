Coronavirus, in calo i nuovi contagi. Ma i morti superano quota 10mila

Sono 3.651 le persone risultate positive in Italia al coronavirus. Un dato in calo rispetto ai 4.401 di ieri. E sono 889 le persone decedute in Italia e risultate positive al coronavirus. Dall’inizio dell’epidemia il totale è di 10.023. Sono 1434 le persone guarite oggi in Italia dopo essere risultate positive al coronavirus. È il dato più alto dall’inizio dell’epidemia.

Sono complessivamente 92.472 le persone risultate positive in Italia al coronavirus. Il dato comprende anche i deceduti e i guariti.