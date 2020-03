Coronavirus, quasi mille morti in un giorno. Mai così tanti. Lieve calo dei nuovi contagi +4.401

Sale a 9.134 il numero di vittime a causa del coronavirus Covid-19. È quanto si legge nel bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Si tratta di 969 decessi in più rispetto a ieri, la maggiore rilevazione su base quotidiana.

Sono 66.414 le persone ancora contagiate dal coronavirus Covid-19 in Italia. Si tratta di 4.401 casi in più di ieri, in calo rispetto alla rilevazione del giorno precedente quando la crescita era stata di 4.492 casi. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia è di 86.498 a cui vanno sottratte le 9.134 vittime e i 10.950 guariti.