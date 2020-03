Coronavirus, in Lombardia calano contagi e ricoveri

«Abbiamo oggi in Lombardia 37.298 casi positivi, 2.409 in più di ieri, in linea con i dati di ieri (erano 2.543, ndr). I ricoverati sono in crescita a 11.137, ma meno di ieri: 456 in più quando ieri era 655. Di questi in terapia intensiva ce ne sono 1.292, 29 più di ieri. Un dato positivo sui dimessi: sono 8.001, ieri erano 7.200». Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. Non si arresta, però, il numero di decessi in Lombardia. I morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 5.402, +541 in un giorno. Lo rende noto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera nel punto stampa quotidiano.

Per approfondire leggi anche: Coronavirus, dietrofront Avigan

Ecco i nuovi casi in Lombardia provincia per provincia confrontando i dati di ieri con quelli di oggi: Bergamo 7458/8060 + 602; Brescia 6931/7385 + 374, Como 762/816 + 54; Cremona 3370/3496 + 126; Lecco 1159/1210 + 51; Lodi 1968/2006 + 38; Monza e Brianza 1750/1948 + 198; MilanoI 6922/7469. + 547; Mantova 1250/1398 +148; Pavia 1685/1712 + 27; Sondrio 325/362 +37; Varese 502/711 + 209.