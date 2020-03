Un contagiato a Santa Marta. Stavolta il Coronavirus bussa alla porta del Papa

Il Coronavirus stavolta bussa davvero alle porte di Papa Francesco. Un alto prelato della segreteria di Stato vaticana, infatti, sarebbe stato infettato dal Covid-19 ed è stato immediatamente ricoverato in un ospedale romano. Questo prelato, stando a quanto trapela, vivrebbe a Santa Marta, la residenza dove alloggia proprio il Pontefice.

Non desterebbero, però, preoccuopazione le condizioni di salute di Bergoglio poiché da ormai diverse settimane il Papa vivrebbe in totale isolamento proprio per evitare potenziali contagi di Coronavirus.

Finora sono 5 i casi di positività riscontrati in Vaticano. Nei giorni scorsi, tra l'altro, l'Osservatore romano ha interrotto la pubblicazione delle copie cartacee proprio per evitare contatti tra i dipendenti nella tipografia.