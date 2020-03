Quarto giorno consecutivo di calo dei nuovi contagiati. Oltre 1.000 guariti, altri 683 morti

Cala per il quarto giorno consecutivo il numero dei nuovi contagiati in Italia da Coronavirus. A comunicarlo è Agostino Miozzo della Protezione civile, che ha parlato in conferenza stampa a causa della forzata assenza di Angelo Borrelli, in autoisolamento dopo aver riscontrato nella mattinata un malore con sintomi febbrili: "Borrelli ha avuto sintomi febbrili, una leggera afonia, è rientrato presso proprio domicilio, da lì continua a lavorare e seguire con attenzione la gestione di questa grande emergenza. Il dipartimento continua nelle sue attività, senza sosta" ha detto Miozzo.

In quanto ai numeri, gli attualmente contagiati da Coronavirus in Italia sono 57.521, 3.491 in più di martedì, quando l'aumento fatto registrare era stato di oltre 3.600.

Molto positivo il numero dei guariti, che sono stati 1.036 nella giornata portando il totale a 9.362.

Ancora troppo alto, purtroppo, il numero dei deceduti. Ben 683 quelli del giorno, con il totale di chi non ce l'ha fatta che sale a 7.503.

In isolamento senza sintomi ci sono 30.920 persone, mentre sono 3.489 in terapia intensiva quelle attualmente in terapia intensiva. Il numero dei casi totali da quando è cominciata l'epidemia è di 74.386.