Coronavirus in Italia, i morti tornano a salire: 743. Ma calano i contagiati

Rallenta per il terzo giorno consecutivo il numero di contagiati dal Coronavirus in Italia ma quello dei morti torna a crescere rispetto a ieri: 743, che portano il totale delle vittime italiane del Covid-19 a 6.820. Le persone attualmente positive da Coronavirus in Italia, riporta la Protezione civile, sono 54.030, ovvero 3.612 in più rispetto a ieri per un calo del 7,2%. Sono 3.396 i pazienti in terapia intensiva, il 6% del totale mentre i pazienti guariti sono 8.326 (894 In più rispetto a ieri).

"Vorrei fare un augurio particolare a Guido Bertolaso, che oggi è risultato positivo", ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli, durante la conferenza stampa quotidiana alla Protezione civile.