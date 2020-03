I morti con Covid-19 tra ieri e oggi sono 651. Meno di ieri, quando si sono registrati 793 vittime. A renderlo noto in conferenza stampa il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli: al momento sono 59.138 le persone in Italia sono risultate positive al coronavirus.

In terapia intensiva si contano 3.006 pazienti, 149 in più rispetto a ieri. Per questo motivo Borrelli chiede di "non abbassare la guardia". Tra ieri e oggi, ci sono stati 952 guariti da Covid-19, più dei 943 di ieri: il totale dei pazienti guariti sale così a 7.024. I deceduti sono 5.476, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

"Le prime misure di contenimento sono state adottate l'11 marzo. Ci aspettavamo di vedere i risultati rispetto alla replicazione del virus sostanzialmente a partire dalle 2 alle 3 settimane, la prossima sarà cruciale e ci aspettiamo di vedere un segnale di inversione di tendenza" spiega in conferenza stampa il dottore Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità. "Faccio un appello alla responsabilità dei cittadini: sappiamo cosa vuol dire andare a impattare in maniera così importante sul nostro stile di vita, ma è il momento per trarre incentivazione per proseguire in questa politica, in questi comportamenti individuali".