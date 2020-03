Il governo non vieterà completamente l'attività sportiva all'aperto. "Resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona": è una delle misure previste nella nuova ordinanza del governo per limitare il più possibile il contagio del coronavirus. Restano di fatto vietate tutte le attività ludiche e ricreative all'esterno.

Tra le altre misure contenute nell'ordinanza in vigore da domani c'è il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Inoltre non è consentito dal venerdì al lunedì compresi spostarsi verso abitazioni diverse dalla principale, come seconde case e residenze per le vacanze.