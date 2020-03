Coronavirus, 2.648 nuovi casi e 475 morti in un giorno. Ma crescono i guariti

I casi attuali di coronavirus in Italia sono 28.710 con un aumento di 2.648 positivi nelle ultime 24 ore e 475 decessi oggi il conto dei deceduti sale a 2.978. Nemmeno la Cina in piena epidemia aveva mai registrato un numero tale di morti in un unico giorno. I guariti sono 4.025, con un aumento di 1.084 unità rispetto a ieri. Sono questi i dati forniti dal commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli nel consueto bollettino quotidiano. Numeri impressionanti (i 475 nuovi decessi sono il parziale più alto dall'inizio dell'emergenza), con la curva nazionale ancora in crescita ma il dato dei guariti fa ben sperare: "E' un numero importante", afferma Borrelli, "pari al 37% in più rispetto a ieri. Se seguiamo i comportamenti corretti, i dati ci fanno pensare in positivo".