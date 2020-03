Tamponi a tutti gli italiani? Ora è troppo tardi

Ieri dallo Spallanzani è arrivato un dato tragico: il 30% dei morti da coronavirus si ha in Italia. Su questo, su come combattere la pandemia e sulla situazione nel nostro paese abbiamo intervistato il professore di virologia e microbiologia Giorgio Palù, dell’Università di Padova e professore aggiunto di Neurosciences and of Science and Technology, presso la Temple University, di Philadelphia, negli Stati Uniti.

Professore, che sta succedendo in Italia?

“Proviamo a ragionare e ad escludere, di volta in volta, le varie ipotesi. Prima domanda: per questi dati c’è un motivo biologico, abbiamo importato un virus più virulento e che ammazza di più?”

E la risposta quale è?

“Possiamo innanzitutto basarci sui casi pubblicati da Christian Drosten, il virologo dell’Università di Berlino che non solo ha sequenziato il genoma del tedesco che era venuto in Italia e si era infettato ma un mese prima si era occupato del paziente di Monaco di Baviera venuto a contatto con un responsabile cinese di un'azienda tedesca in Cina, che gli aveva portato il virus. Beh, i due genomi sono praticamente identici, molto simili al ceppo cinese. Riguardando le sequenze pubblicate nel mondo, oltre 350, ci sono poche mutazioni o meglio piccoli poliformismi che nella maggior parte dei casi non cambiano la sequenza aminoacidica. Ed è difficile quindi pensare che cambi anche la patogenicità o la virulenza”.

Quindi il coronavirus in Italia non è più violento di quello in altri in Paesi?

“È esatto, almeno stando ai dati che abbiamo sino ad ora e conferme che ci vengono anche dai virologi romani. Quindi è il virus cinese, variato poco. D’altronde sappiamo anche che questo virus ha un tasso di mutazione molto inferiore a quello di altri virus, come HIV o influenza, da 5 a 10 volte inferiore”.

Secondo punto: abbiamo una suscettibilità genetica diversa noi italiani rispetto a questo virus?

“La virulenza dell’agente infettivo dipende dal virus ma anche dall’ospite e dalla sua suscettibilità. Anche questa sembra una ipotesi molto remota. Risposta: direi di no. Anche perché noi siamo ormai una mescolanza di genotipi, casomai ci sono differenze maschi/femmine ma non di popolazione”.

Perché allora abbiamo così tanti morti?

“Tenga conto che abbiamo un tasso di mortalità del 7% confrontato con meno dell’1% dei sudcoreani e con circa il 3% della mortalità globale, quindi noi siamo più del doppio. Escludiamo l’età, perché come età media della vita noi e i sudcoreani siamo simili. Altra considerazione. I coreani son quelli che hanno avuto due focolai molto ben studiati, rivelando la presenza del virus in tutti i soggetti del focolaio, quindi hanno la conoscenza di quello che è il denominatore reale. Loro han fatto tamponi a tutti anche perché i focolai erano due e ben definiti. I loro morti, su più di 8 mila persone che han testato, sono una settantina. Noi ne abbiamo testate circa 70mila, non è che i tamponi non li abbiamo fatti. È che non li abbiamo eseguiti fin dall’inizio a tappeto sui principali focolai. Altra considerazione”.

Quale?

“Noi abbiamo un tasso di ricoveri più alto di tutto il mondo, dal 50 al 60% di ricoverati”.

Abbiamo esagerato nella ospedalizzazione?

“Credo proprio di sì. Chi aveva sintomi iniziali di affezione respiratoria è stato spesso ricoverato. Nel resto del mondo cosa avviene. Hai i sintomi dell’influenza? Tosse, mal di gola e un po’ di febbre? Stai a casa. Noi abbiamo ricoverato. E cosa sappiamo noi del coronavirus?”.

Cosa?

“Ce lo ha insegnato la SARS nel 2002-03 quando un paziente arrivò in ospedale a Toronto, una clinica universitaria non l’ultimo degli ospedali. E 120 tra pazienti e sanitari si ammalarono. Basta guardare al caso della nave ‘Diamond Princess’, è stato un calderone che abbiamo replicato negli ospedali: più pazienti ricoveri e più il virus lo diffondi. Lo stesso Borrelli, della Protezione Civile, ha detto che molti dei deceduti non sono morti per coronavirus ma con il coronavirus”.

E se il focolaio è dentro alcuni ospedali, che facciamo? Dobbiamo fare nuovi ospedali per il Coronavirus?

“In teoria sì. Visto che abbiamo esposto anche il personale medico e infermieristico rendendolo vettore di questo virus. E per chi? Per i malati più deboli ricoverati nei nostri ospedali, immunodepressi, trapiantati, leucemici, oncologici cronici”.

Come si esce da questa situazione?

“Adesso stiamo pensando a fare tanti tamponi. Ma credo sia di scarsa utilità per i soggetti positivi al virus, soprattutto al nord dove l'infezione è ormai diventata endemica. Perché che misura puoi prendere se trovi un portatore asintomatico? La misura più forte l’hai già presa. State in casa. Chiusi. Restare in casa è una misura giusta perché il virus non ha confine e così si proteggono di più i cittadini non contagiati; è caso mai nel centro-sud Italia, dove i casi sono ancora prevalentemente sporadici che dovrebbero essere attuati gli sforzi diagnostici per circoscrivere al meglio i nuovi possibili focolai epidemici, oltre che negli ospedali per controllare adeguatamente il personale sanitario. La lezione che dovremmo trarre: inutile investire risorse e personale su test diagnostici a tappeto in questa fase, sarebbe chiudere la stalla con i buoi che sono scappati, meglio acquistare respiratori sufficienti a trattare tutti i pazienti critici".

Un’ultima domanda: in Italia tutti criticano la linea inglese, lei cosa ne pensa?

“La linea inglese può sembrare di primo acchito un controsenso specie quando accenna ad affrontare la pandemia senza seri provvedimenti restrittivi puntando sulla auspicabile produzione di un'immunità di gregge. Per quanto paradossale, andrebbe considerato, prima di esprimere un giudizio, che i britannici fondano le loro scelte su un approccio di logica neopositivista, per ragionamenti scientifici, seguendo anche una gerarchia del comando: la Regina, il premier Boris Johnson che prende decisioni non sul vociare polifonico di sedicenti esperti, tutti virologi, ma seguendo due persone che consigliano il premier, il consigliere scientifico e l’ufficiale medico capo. Uno si chiama Patrick Vallance e un altro è Chris Whitty. Per curriculum, per meriti e risultati ottenuti, sono fior di scienziati. Gli inglesi sono spesso presuntuosi essendo stati padroni del mondo e vanno sempre in controtendenza, non però senza il dovuto senso critico. Prima di pronunciarmi e sostenere che dicono bischerate mi chiederei perché le hanno dette certe cose”.

Perché?

“Anzitutto hanno una tradizione e cultura scientifica superiori, e hanno certamente esaminato con attenzione i dati della Cina, di Hong Kong, di Singapore e della Corea. Hanno tenuto conto dei tassi di mortalità coreana, i più precisi in quanto basati sul numero preciso (denominatore) di pazienti venuti a contatto con il SARS-CoV-2 . Poi tra le due opzioni, fare come i cinesi o lasciare che facesse il virus han scelto la seconda. Però intelligentemente hanno imparato anche la lezione italiana e tutti gli over 70 hanno deciso di tenerli in quarantena. Ma quarantena stabile. Hanno un sistema sanitario sicuramente inferiore al nostro quanto a capacità di cura e assistenza e credo sappiano che non possono far fronte a questa esplosione epidemica con le loro strutture. Lasciano che proceda, non hanno intenzione di ricoverare tutti, forse perché hanno imparato anche qui la lezione italiana. L’unico azzardo è quello dell’immunità di gregge perché su questo dato ancora non siamo certi. Sappiamo che chi ha avuto il virus sviluppa una immunità ma non siamo certi di quanto questa duri e quanto sia specifica. E questo è il principale vero rischio del loro approccio”.

Secondo lei questa epidemia, come sostiene uno studio britannico pubblicato sul “Guardian”, ce la ritroveremo anche in autunno, una volta passata l’estate, e fino al 2021?

“È difficile predirlo, ma se guardiamo le altre pandemie, è probabile che duri fino all’anno prossimo”.