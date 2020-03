Alpini in prima linea nella lotta al coronavirus. Con le mille attività messe in campo dai volontari dell'ANA. Dal controllo negli aeroporti al montaggio delle tende a supporto degli ospedali, dalla vigilanza alla consegna a domicilio dei beni di prima necessità. "Da più di un mese i nostri volontari dell'ANA sono impegnati a prestare la loro opera nell'emergenza del COVID19 che ci ha colpito - dichiara il presidente nazionale Alpini, Sebastiano Favero - E lo siamo con i nostri volontari della Protezione Civile, della Sanità Alpina e dei singoli Gruppi alpini sia in accordo con le Regioni e i Comuni dove abbiamo una specifica convenzione sia su richiesta dei Sindaci. Fin dall'inizio siamo stati presenti con la Sanità Alpina per il controllo negli aeroporti, con la Protezione Civile per il montaggio di tende a supporto delle strutture ospedaliere e con i volontari delle Sezioni e Gruppi per integrare la vigilanza e consegnare alla popolazione il necessario a domicilio nelle prime zone rosse. La nostra opera continua soprattutto nelle Regioni più colpite, come in Veneto con i nostri volontari di P.C. per rendere agibili in pochi giorni cinque ospedali dismessi da anni. A tutti i nostri volontari va il plauso e il grazie dell'intera ANA e mio personale perché, come sempre è accaduto anche in passato, nei momenti di necessità ed emergenza gli alpini rispondono: "presente". Dall’ultimo dei nostri iscritti al vertice associativo assicuriamo la totale disponibilità e il massimo impegno dell'ANA in questa difficile emergenza con la speranza che gli italiani e i giovani in particolare comprendano che siamo, dalle Alpi alla Sicilia, un'unica Patria che ha nome Italia".

Per approfondire leggi anche: Un hotel a Bergamo per accogliere le persone in quarantena

Per questo il 17 marzo, giorno dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, l'ANA annuncia che tutti esporranno il Tricolore. "Uniti c'è la faremo anche questa volta - conclude Favero - Viva l'Italia, via gli Alpini!".