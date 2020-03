"Sono 17.750 i malati di coronavirus in Italia, 2.795 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 21.157. 1.966 sono i guariti, 527 in più di ieri. I morti da ieri sono 175 e sono arrivati a 1.441". A fornire i dati, come di consueto nella sede della protezione civile di Roma, sono il commissario Angelo Borrelli e il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro.