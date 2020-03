In questi giorni siamo tutti alle prese con le limitazioni alla circolazione imposte dalle norme sul contenimento del contagio da coronavirus. La circolazione è consentita solo nel caso di comprovate esigenze lavorative, di salute o di vita quotidiana. Ma che succede se le forze dell'ordine ci irrogano la temuta ammenda per violazione dell'articolo 650 del codice penale?

Ce lo spiega Simona Veneri, avvocato penalista del Foro di Brescia, che dà tutte le indicazioni su come muoversi in caso di ammenda. Innanzitutto non bisogna affrettarsi a pagare perché il pagamento della somma corrisponde all'esecuzione della pena. In altre parole da quel momento il soggetto non sarebbe più incensurato. Bisognerà, invece, aspettare l'arrivo del Decreto penale di condanna contro il quale si potrà fare opposizione trasformando l'ammenda in un'oblazione. Solo in quel momento si potrà pagare la somma consentendo così la totale estinzione del reato penale.