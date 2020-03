Coronavirus, a breve tutta Europa sarà come l'Italia. Boom di casi, i dati choc

L'Italia è solo l'inizio. Molti stati europei rischiano di affrontare un'emergenza Coronavirus con numeri simili al nostro Paese. A sostenerlo è il Washington Post che ha raccolto i pareri di esperti epidemiologi. Il quotidiano americano sostiene che, in base alle informazioni raccolte, la diffusione del Covid-19 in Italia fa prevedere che "entro qualche settimana" buona parte dell'Europa si troverà ad affrontare un numero di casi simili a quelli che hanno costretto l'Italia al lockdown, all'isolamento di un'intera nazione.

I modelli matematici sviluppati dagli epidemiologi sentiti dal Post mostrano curve simili nel contagio in Spagna, Francia, Germania e Gran Bretagna. Anche negli Stati Uniti si assiste una curva simile, ma la difficoltà di reperire dati omogenei in tutti gli stati federali non facilita il lavoro dei ricercatori.

Nell'immagine che pubblichiamo in testa a questo articolo una comparazione dei primi giorni di contagio in Italia, Germania, Francia e Spagna. La pandemia spaventa il mondo.