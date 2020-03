Coronavirus, attenti. Autocertificazione anche per chi esce a piedi

Autocertificazione anche per chi esce a piedi. E' questa l'indicazione che dà il capo della Protezione Civile sull'emergenza coronavirus. E anche «Il consiglio che mi sento di dare è quello di uscire solo per lo stretto necessario e indispensabile. Anche chi va a piedi deve portare l’autocertificazione». Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

«Sulle mascherine voglio dare una informazione su un parere del comitato tecnico scientifico in merito all’utilizzo in luogo di lavoro, si raccomanda di rispettare rigorosamente le distanze previste del metro come principale criterio per il contenimento dell’infezione, in assenza di poter mantenere la distanza è raccomandato l’uso della mascherina».