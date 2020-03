Coronavirus, i contagi salgono ancora. Borrelli: in Italia superati 10mila casi

«Questa sera abbiamo 168 decessi in più, ma preciso che sono persone decedute che tra le diverse patologie avevano anche il Coronavirus». Lo afferma in conferenza stampa il capo della Protezione civile e commissario per l’emergenza Coronavirus Angelo

Borrelli, il quale comunica che il numero delle persone attualmente positive è di 529 in più per un totale di 8.514 e che tra questi 5038 sono ricoverati con sintomi, 2599 sono in isolamento domiciliare mentre in terapia intensiva sono 877, pari al 10% delle persone positive.

I dimessi/guariti sono invece 280 in più. In Lombardia si registrano 135 decessi, in Emilia Romagna 15, in Veneto 6, in Piemonte 4, nelle Marche 3, in Friuli Venezia Giulia 2, in Abruzzo 1, nel Lazio 1 e in Liguria 1. Per quanto riguarda le classi di età il 2% dei decessi è nella fascia tra 50 e 59 anni, l’8% è nella fascia 60-69 anni, il 32% nella fascia 70-79 anni, il 45% è nella fascia 80-89 anni e il 14% sono ultranovantenni. I decessi totali dall’inizio dell’epidemia ammontano a 631. «Oggi sono state distribuite circa 300 mila mascherine e da domani avremo una distribuzione giornaliera di oltre un milione di mascherine e verrà ripartita giornalmente sulla base delle esigenze delle regioni» spiega

Borrelli, che invita pure a non «correre all’accaparramento di generi alimentari e materiali per la pulizia e l’igiene che hanno un canale di approvvigionamento e diffusione e se la domanda risulta eccessiva rispetto al trend normale si creano condizioni di difficoltà». Il capo della Protezione civile informa pure come siano in arrivo 2264 ventilatori per la terapia intensiva e 1654 per quella subintensiva, sottolineando: «Sulla terapia intensiva non ci sono criticità in altre regioni, che stanno acquisendo e stanno dando posti per i pazienti lombardi, le strutture sono sufficienti e si stanno potenziando per un’eventuale esigenza che ci auguriamo non debba esserci».