Coronavirus, i morti in Italia salgono a 463. Verso la pandemia: centomila casi in cento Paesi

Sono 102 i pazienti guariti oggi dal coronavirus, mentre i morti nelle ultime 24 ore sono 97. Sono i dati forniti dal capo della Protezione civile e commissario straordinario per l'emergenza, Angelo Borrelli, nel consueto punto stampa del pomeriggio. I guariti totali sono 724. I decessi salgono a 463: 6 in Lombardia, 14 in Emilia Romagna, 3 nelle Marche, 2 nel Veneto, 2 nel Lazio, 8 in Piemonte, 1 Liguria e uno in Toscana. "Abbiamo l'1% nella fascia d'età tra 50-59 anni, il 10% tra 60-69 anni, il 31% tra 70-79 anni, il 44% nella fascia d'età 80-89 anni e 14 sono ultranovantenni - spiega Borrelli - I decessi sono caratterizzati per prevalenza di persone fragili e pluripatologie pregresse".

"Il dato relativo alle persone attualmente positive oggi si incrementa di 1.598 unità, passa dunque a 7.985. Di queste 4.316 sono in ricovero in strutture ospedaliera con dei sintomi, il 10% in terapia intensiva-subintensiva e circa 3mila sono isolamento domiciliare", ha detto Borrelli.

Il commissario ha poi fatto sapere che sono state consegnate in tutto il paese circa un milione di mascherine protettive, centomila delle quali sono state fornite agli impianti penitenziari. "Da domani distribuiremo 100 mila mascherine negli istituti penitenziari, dove sono state montate 80 tende di pre-triage" per lo screening del coronavirus, ha detto Borrelli nel giorno in cui rivolte e scontri si sono verificate in diverse carceri.

L'emergenza è sempre più globale. "Ora che il coronavirus ha messo piede in così tanti Paesi, la minaccia di una pandemia è diventata molto reale. Ma sarebbe la prima pandemia nella storia a essere controllabile. Non siamo in balia di questo virus", ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Nel fine settimana abbiamo superato i 100mila casi registrati di Covid-19 in 100 Paesi. È certamente preoccupante che così tante persone e Paesi siano stati colpiti, così velocemente", ha aggiunto.