Coronavirus: oggi 36 morti, le vittime salgono a 233. Il Covid19 avanza con mille contagi al giorno

È sempre più pesante il bilancio dell coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore è stata superata quota duecento vittime. I morti infatti sono 233: nella giornata di oggi sono stati registrati 36 decessi, mentre ieri sono stati 49. Lo ha detto il capo della Protezione civile e commissario per l'emergenza Angelo Borrelli. I pazienti guariti sono invece 589, mentre il computo dei malati sale a 5.061, 1.145 in più rispetto a ieri. Nel consueto punto stampa è stato sottolineato come la situazione degli ospedali della Lombardia è al limite. Borrelli ha detto che si valuta il trasferimento di pazienti in altre regioni.

"Non ho idea del perché il presidente Nicola Zingaretti abbia fatto il tampone" per il coronavirus, è stato poi risposto ai cronisti che chiedevano informazioni sulla positività al Covid19 del governatore del Lazio e segretario del Pd.