Prima le buste dell'immondizia per ricoprire le sedie delle mense Rai poi la comunicazione della chiusura degli spazi comuni come misura di sicurezza. Ai tempi del Coronavirus, con poche certezze e idee confuse, la polemica sui social contro il servizio pubblico televisivo esplode subito. Dopo il caso del giornalista positivo al Coronavirus - e ricoverato all'ospedale Spallanzani - compare un post nel profilo "Indigne Rai" dove le sedie della mensa rivestite con buste dell'immondizia finiscono sotto accusa: "Oggi nella mensa Rai di Milano abbiamo trovato le sedie così rivestite, di sacchetti di plastica della spazzatura, un posto sì e uno no, solo per metà mensa. Abbiamo poi scoperto che lo hanno fatto come misura precauzionale per farci stare a distanza di almeno un metro. Idee bizzarre ai tempi del Coronavirus".

Tutto e il contrario di tutto però. Perché qualche ora dopo ai dipendenti Rai arriva la comunicazione di chiusura di tutti gli spazi comuni: "Si informa che a partire da domani 5 marzo 2020, in relazione agli adempimenti previsti dal DPCM di imminente pubblicazione ed in particolare alla misura igienico-sanitaria di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro, si verificheranno forti criticità nella fruizione del servizio mensa e bar presenti all’interno degli insediamenti aziendali. In una prima fase transitoria l’Azienda, per ridurre i disagi, consente l’utilizzo della modalità RPAF (rimborso pasto a forfait valore 5,68 euro) unitamente all’allungamento della pausa pranzo da 35 minuti a 60 minuti in sostituzione del servizio mensa. Nel corso della prossima settimana verranno adottate nuove misure che potranno sostituire la soluzione su indicata, per mitigare i disagi connessi alla fruizione dei pasti aziendali".