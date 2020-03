L'allarme del virologo: il coronavirus durerà mesi. Bisogna fermare anche il sud Italia

Il virologo non ha dubbi. Arnaldo Caruso, professore ordinario all'Università di Brescia e presidente della società italiana di virologia, spiega in un'intervista che non abbiamo tempo da perdere nella lotta al coronavirus.

Il professor Caruso spiega che l'emergenza coronavirus durerà mesi e non è detto che si attenuerà con la primavera. Più probabile che si fermerà coi caldi estivi per poi riprendere l'anno prossimo. Per questo non bisogna abbassare la guardia e allargare le misure di prevenzione non solo al nord ma anche al sud della Penisola. Il problema è che il nuovo virus è cento volte più letale della normale influenza e il 10 per cento dei casi hanno bisogno di terapia intensiva. Per questo la vera emergenza è legata proprio ai posti letti negli ospedali che non basteranno a coprire tutte le richieste. E se questo è già un problema al nord, chissà cosa potrebbe succedere se l'epidemia si dovesse estendere anche all'Italia centro meridionale. Per arginare il contagio, il professor Caruso consiglia di usare mascherine anche se non si è malati ma si hanno frequenti contatti pubblici.