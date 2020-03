Coronavirus, tre poliziotti contagiati: a Roma, Parma e Piacenza. Test sui colleghi

Coronavirus, sono tre i poliziotti contagiati a Roma, Parma e Piacenza: test sui colleghi. Gli agenti srisultati positivi ai test per la nuova infezione Covid-19 sono tutti e tre italiani.

Oltre al caso registrato nella Capitale dell'agente che presta servizio nel quartiere Spinaceto, anche gli altri due poliziotti, uno a Piacenza e l'altro a Parma, sono impiegati in servizi non operativi. Tutti e tre sono stati sottoposti al tampone e successivamente ricoverati presso strutture ospedaliere delle rispettive zone di residenza. Da quanto è fino ad ora emerso il contagio non sarebbe avvenuto nell’ambito dell’attività lavorativa.

Avviate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario con i presidi medici locali della Polizia di Stato che hanno avviato i controlli sui colleghi venuti in contatto.