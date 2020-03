Coronavirus, parla Maria Rita Gismondo: "Per gli anziani pericolo letale"

Quanto è pericoloso il coronavirus? I paragoni con l’influenza stagionale sono sensati oppure no? E la Cina, da dove è incominciato l’incubo, ci ha detto veramente tutto sull’origine di questa pandemia?

Sono soltanto alcune delle domande che abbiamo posto a Maria Rita Gismondo, direttrice della microbiologia clinica, virologia e diagnostica bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano. Cominciando dalla domanda più inquietante: quella sul pericolo reale del virus e sulle nostre paure.

Direttrice Gismondo, quanto è davvero pericoloso il coronavirus?

«Se vogliamo dare il significato di pericoloso nel senso di letale, è poco più pericoloso dell’influenza. Più si prenderà conoscenza di quanto sia larga la base dell’iceberg dei soggetti positivi, ma non indagati perché con sintomi tipo influenza, meno sarà la letalità risultante. Se dobbiamo interpretare il termine in senso di fasce di popolazione, le fasce deboli, per età o per patologie gravi già esistenti, la pericolosità è alta. Il vero pericolo è la necessità di dover rispondere, in un tempo breve ad un numero di emergenze notevoli».

Si è detto più volte che le conseguenze peggiori le rischiano gli anziani. Eppure negli Usa è morta una donna di 50 anni e in Italia in terapia intensiva ci sono finite anche persone non anziane. Perché?

«Mi verrebbe da rispondere con dei proverbi: l’infettivologia non è una scienza esatta e l’eccezione conferma la regola».

Lei ha fatto un paragone con l’influenza stagionale e da lì si è scatenata la discussione con il virologo Roberto Burioni. Rifarebbe oggi quel paragone?

«Non mi interessano le discussioni che non siano pacate e collaborative. Continuo a riportare i numeri pubblicati dall’Istituto Superiore della Sanità...

